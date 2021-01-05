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ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بدون ترخيص في الإسكندرية

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ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بدون ترخيص في الإسكندرية ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بدون ترخيص في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:45 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصاديى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص لإقامته منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت دون ترخيص.

وردت معلومات، تفيد بأن أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة الرمل ثان بمديرية أمن الإسكندرية، وله معلومات جنائية، أقام منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وتحصيله مبالغ مالية شهرية منهم، واستخدام محل إقامته مركزاً لإدارة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأسكندرية، ولجنة فنية من الجهات المعنية تم استهداف المذكور وضبطه.

بتفتيش محل إقامته محل ممارسه النشاط عُثر على (3 شاشات كمبيوتر - لوحة مفاتيح - كيسة كمبيوتر - 34 سويتش - 14 راوتر - مقوى إشارة خارجي "عامود" - مقوى إشارة خارجي مزود بطبق 50 سم - مجموعة من الشواحن والمشتركات الكهربائية).

وبمواجهة المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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