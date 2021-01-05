أخبار عاجلة

بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات -
رالي داكار.. فيديو يرصد المعركة الشرسة لتصدر المرحلة 7 للدراجات النارية -
"الزكاة " تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن نوفمبر وديسمبر -
تطعيم 200 ألف شخص يومياً.. بريطانيا: في طريقنا للقضاء على كورونا -
طبيعة تزدان بجمال وخرير ماء.. شاهد السحر "التهامي" يجذب الزائرين -
إندونيسيا تعلن تحديد موقعَي الصندوقيْن الأسوديْن للطائرة المنكوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ يونيو

Print
إيران تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ يونيو إيران تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ يونيو

مصراوي Masrawy

01:57 م الثلاثاء 05 يناير 2021

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة و 6113 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا في البلاد منذ 18 يونيو.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 255 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و 748 حالة.

وأشارت إلى أن 4829 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين المليون و29 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الأعداد اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي في البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

هل زادت الدراسة بالطب البيطري إلى 6 سنوات؟ الحكومة ترد رسميا

هل زادت الدراسة بالطب البيطري إلى 6 سنوات؟ الحكومة ترد رسميا

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

شبكة عيون الإخبارية