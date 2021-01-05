إيران تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ يونيو

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مصراوي Masrawy

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة و 6113 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا في البلاد منذ 18 يونيو.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 255 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و 748 حالة.

وأشارت إلى أن 4829 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين المليون و29 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الأعداد اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.