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أول تحرك من كوريا الجنوبية بعد احتجاز إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز

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أول تحرك من كوريا الجنوبية بعد احتجاز إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز أول تحرك من كوريا الجنوبية بعد احتجاز إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز

مصراوي Masrawy

01:54 م الثلاثاء 05 يناير 2021

سيول- (بي بي سي):

قال مسؤولون في سيول، إن وحدة مكافحة القرصنة في كوريا الجنوبية وصلت إلى المياه بالقرب من مضيق هرمز، حيث يحتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط كورية جنوبية منذ أمس الاثنين.

وقالوا إن الوحدة تقوم بمهام لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين، كما شددوا على عدم قيامهم بعمليات عسكرية للإفراج عن السفينة أو الطاقم.

ويبلغ عدد أفراد طاقم الناقلة عشرين شخصا منهم خمسة كوريين، و11 بورميًا وإندونيسيان وفيتناميان.

وقالت إيران يوم الاثنين إن على السفينة دفع تعويضات عن الأضرار البيئية التي تسببت فيها - وهو أمر نفته شركة تشغيل السفينة.

وتتصاعد التوترات بين طهران وسيول، حيث تقول إيران إن كوريا الجنوبية مدينة لها بمليارات الدولارات مقابل النفط، وتصر سيول على أنها تتبع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

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