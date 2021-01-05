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إيران تعلن أول إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا

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إيران تعلن أول إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا إيران تعلن أول إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا

مصراوي Masrawy

01:41 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات:

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الثلاثاء، اكتشاف إصابة بالسلالة المتحورة من التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا.

وأوضح نمكي أن المصاب بالسلالة الجديدة، الذي عاد من بريطانيا، عزل نفسه ولم تسجل إصابات بين المحيطين به، مضيفا أن المصاب يخضع حاليا للعلاج في أحد المشافي الخاصة، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل 98 وفاة و 6113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة ملیونا و 255620 إصابة، منها 55748 وفاة.

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مصراوي Masrawy

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