إيران تعلن أول إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الثلاثاء، اكتشاف إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا.

وأوضح نمكي أن المصاب بالسلالة الجديدة، الذي عاد من بريطانيا، عزل نفسه ولم تسجل إصابات بين المحيطين به، مضيفا أن المصاب يخضع حاليا للعلاج في أحد المشافي الخاصة، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل 98 وفاة و 6113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة ملیونا و 255620 إصابة، منها 55748 وفاة.