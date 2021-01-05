بتخفيض غير مسبوق.. "الصحفيين": توفير كمامات وكحول ومطهرات من مصانع "الإنتاج الحربي"

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مصراوي Masrawy



مصراوي

قال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتَي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إنه تم توفير كميات من الكمامات الجراحية والكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة، بنقابة الصحفيين، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا بالطابق الأرضي؛ في إطار مواصلة جهودنا في الشق الوقائي لمواجهة "كورونا".

وأضاف عبد المجيد، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير كمامات وكحول ومطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة، على النحو التالي:

١- علبة كمامات "٥٠ كمامة".. السعر ٥٠ جنيهًا.

٢- لتر كحول بسعر ٦٠ جنيهًا.

٣- عبوة كحول ١٢٥م "بخاخ" بـ١٥ جنيهًا.

٤- عبوة ٤ لترات كحول بـ٢٠٠ جنيه؛ بما يعادل ٥٠ جنيهًا للتر.

٥- عبوة ٤ لترات مطهر أسطح بـ٢٥ جنيهًا.

٦- واقي وجه بـ٤٠ جنيهًا.

يأتي ذلك تعزيزًا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفي ظل تنامي الموجة الثانية.

وتقدم رئيس لجنتَي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين بخالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع، داعيًا إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.