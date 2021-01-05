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التنمية المحلية: حملات عَلِى الكافيهات والمقاهي المخالفة بحي شرق مدينة نصر

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التنمية المحلية: حملات عَلِى الكافيهات والمقاهي المخالفة بحي شرق مدينة نصر التنمية المحلية: حملات عَلِى الكافيهات والمقاهي المخالفة بحي شرق مدينة نصر

مصراوي Masrawy

01:34 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تلقيها عدداً من الشكاوى والاستغاثات من سكان شارع أنور المفتي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة بقيام عدد كبير من الكافيهات والمقاهي بالشارع باحتلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية، بجانب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص وتقديم الشيشة للمترددين على تلك الكافيهات.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بتكليف محافظة القاهرة وحي شرق مدينة نصر وسرعة تنظيم عدد من الحملات علي الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا.

وتم الاستعانة بسيارات ومعدات حي شرق مدينة نصر ورفع وإزالة بعض المخلفات والإشغالات الموجودة بشارع أنور المفتي، كما تم مصادرة عدد كبير من "الشيشة " التي يستخدمها المترددين على تلك المقاهي والكافيهات المخالفة وإزالة الأعمال الإنشائية الغير مرخصة بشارع أنور المفتي.

كما وجه اللواء شعراوي، رئيس حي مدينة نصر باستكمال إزالة كافة المخالفات والإشغالات الموجودة بالحي، والتي تعوق سير المواطنين وحركة المرور خاصة في فترات المساء يومياً.

كما طالب " شعراوي" المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لإزالة أي إشغالات أو مخالفات موجودة والاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

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