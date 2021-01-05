نقيب المحامين ينعي سيد عبد الغني: الوطنية الصافية والإخلاص النادر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعى رجائي عطية نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، إلى الأمة العربية وإلى كافة المصريين، والمحامين، رحيل علم من أعلام المحاماة، وفارس من فرسان الوطنية والفداء، سيد عبد الغني، عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام للصندوق، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب العربي الناصري.

وقال عطية في بيان له: ننعى فيه الوطنية الصافية، والإخلاص النادر، والعلم الغزير، وأخلاق الفرسان والنبلاء، خسارتنا فيه فادحة، على المستوى القومي والوطني، والفكري والثقافي، فارسًا من فرسان الكلمة والمحاماة، وكبيرًا من كبرائها.

وأضاف عطية: نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وإيانا وكافة محبيه في مصر والوطن العربي الصبر والعزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.​