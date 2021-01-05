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بالصور.. 3 مدارس لصرف المعاشات في دمياط

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بالصور.. 3 مدارس لصرف المعاشات في دمياط بالصور.. 3 مدارس لصرف المعاشات في دمياط

مصراوي Masrawy

01:39 م الثلاثاء 05 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات لتخفيف الضغط عن المراكز البريدية، والحد من تجمع المواطنين أمامها، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وأضافت محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، أنه جرى فتح مدارس "دمياط الإعدادية بنين بمدينة دمياط، والحديثة الابتدائية بمدينة كفر البطيخ، وتفتيش كفر سعد الابتدائية"، كما جرى تجهيزها بأماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد.

وبينت المحافظ، أنه جرى مراعاة توزيع المقاعد، وفقًا لمعايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على صحتهم.

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