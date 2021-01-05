خطط وتخفى واستولى على أموال الشركة.. رحلة سقوط المتهمين بسرقة شركة بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

نجح جال مباحث القاهرة في كشف ملابسات سرقة قرابة 600 ألف جنيه من داخل إحدى الشركات بمصر الجديدة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (محامي بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) لاكتشافه وجود كسر بنافذة الشرفة الخاصة بغرفة الحسابات بالشركة، وسرقة مبلغ (588 ألف جنيه - مبلغ 11 ألف دولار ) من داخل دولاب خشبى ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

توصلت تحريات فرق البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكابها (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بداخلها خطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بـ (فرد أمن بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لتسهيل دخوله للشركة عقب انتهاء مواعيد العمل وانصراف العاملين، من خلال تسليمه المفاتيح الخاصة بالباب الخارجي للشركة نظير اقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهما.

وبتاريخ الواقعة قام بإخفاء معالم وجهه، وتمكن من الدلوف من الباب الخارجي باستخدام المفاتيح المُشار إليها وتسلق مبنى الشركة وكسر النافذة الخاصة بغرفة الحسابات واستولى على المبالغ المالية وفر هاربًا أمكن ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشاد الأول ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.