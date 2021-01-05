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تعيين المستشار أحمد جلال زكي رئيسا للمكتب الفني للجان الطعن الضريبي العقاري

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تعيين المستشار أحمد جلال زكي رئيسا للمكتب الفني للجان الطعن الضريبي العقاري تعيين المستشار أحمد جلال زكي رئيسا للمكتب الفني للجان الطعن الضريبي العقاري

مصراوي Masrawy

01:41 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب ـ محمود الشوربجي:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 2 لسنة 2021 بتولي المستشار أحمد جلال زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المكتب الفني للجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية.

يذكر أن المستشار أحمد جلال زكي حاصل على ماجستير القانون الدولي والمقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية بجنيف بدولة سويسرا.

وشغل المستشار أحمد جلال زكي عدة مناصب بمجلس الدولة منها القائم بأعمال رئيس إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ورئيس المحكمتين الإدارية والتأديبية ببورسعيد، وعضو بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

كما أنه عمل خبيراً زائراً بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بدولة هولندا، وهو يشغل حاليًا وظيفة قاض بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

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