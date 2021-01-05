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لدواعي أمنية .. الداخلية تقرر حرمان سيدة تونسية من اكتساب الجنسية المصرية

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مصراوي Masrawy

01:35 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت وزارة الداخلية حرمان "سماح محمد البشير يعقوبي-تونسية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنـسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وذلك لدواعٍ أمنية.

واستند القرار إلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية.

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