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انطلاق قمة "لم الشمل" الخليجي في العلا

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انطلاق قمة "لم الشمل" الخليجي في العلا السعودية انطلاق قمة "لم الشمل" الخليجي في العلا

مصراوي Masrawy

01:37 م الثلاثاء 05 يناير 2021

القاهرة- (مصراوي):

انطلقت، الثلاثاء، أعمال الدورة الـ(41) لمجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا .

والتقط قادة ووفود التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.

ووصل قادة ورؤساء الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويشارك في القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على رأس وفد قطري يضم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن.

إلى جانب نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يرأس وفدًا يضم مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، ونائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد.

وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يرأس وفد بلاده الذي يشمل وزي الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.

علاوة على نائب رئيس الوزراء العماني الأمير فهد بن محمود آل سعيد، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وكذلك سامح شكري، وزير الخارجية.

ويُتوقع أن تشهد هذه القمة مصالحة خليجية مع قطر بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

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