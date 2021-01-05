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بوتين وميركل يناقشان إنتاجا مشتركا للقاحات مضادة لكورونا

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بوتين وميركل يناقشان إنتاجا مشتركا للقاحات مضادة لكورونا بوتين وميركل يناقشان إنتاجا مشتركا للقاحات مضادة لكورونا

مصراوي Masrawy

01:30 م الثلاثاء 05 يناير 2021

برلين/موسكو - (د ب أ):
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول توثيق التعاون في مكافحة جائحة كورونا.
وأعلن الكرملين في موسكو اليوم الثلاثاء أن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين دارت حول الآفاق المحتملة لإنتاج مشترك للقاحات.
وبحسب البيانات، من المنتظر أن يواصل وزيرا صحة البلدين ومتخصصون المناقشات حول هذا الموضوع. ولم يتم الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفي منتصف أغسطس الماضي وافقت على لقاح "سبوتنيك في" للاستخدام على نطاق واسع بين السكان. وتم الآن تسجيل لقاح ثان. وتسري التطعيمات في روسيا منذ بداية ديسمبر الماضي.
وذكر الكرملين أن بوتين وميركل تبادلا التهاني بمناسبة العام الجديد. وكان الرئيس الروسي قد أعرب في وقت سابق في رسالة بمناسبة العام الجديد إلى ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين. وبحسب البيانات، دارت المحادثات الهاتفية ايضا حول النزاع في شرق أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين برلين وموسكو أكثر توترا حاليا مما كانت عليه منذ عقود ترجع بين أمور أخرى إلى محاولة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني وهجوم قراصنة إلكترونيين على البرلمان الألماني (بوندستاج) في عام 2015.
وتنفي روسيا أي صلة لها بهذه الوقائع، التي فرض الاتحاد الأوروبي بسببها عقوبات على موسكو، وردت الأخيرة أيضا بفرض عقوبات، خاصة ضد مسؤولين من الألمانية.

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مصراوي Masrawy

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