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تونس تتوقع وصول اللقاح المضاد لكورونا في فبراير المقبل

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تونس تتوقع وصول اللقاح المضاد لكورونا في فبراير المقبل تونس تتوقع وصول اللقاح المضاد لكورونا في فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

01:27 م الثلاثاء 05 يناير 2021

تونس - (د ب أ):

توقع رئيس التونسية هشام المشيشي حصول تونس على لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد في خلال شهر شباط/فبراير المقبل بعد أن كان متوقعا اقتنائه خلال فترة الربيع.

وأوضح المشيشي ، في تصريحه لصحيفة الشارع المغاربي اليوم الثلاثاء بشأن موعد قدوم اللقاح: "لا أعلم إن كان ذلك في شهر فيراير مثلا أو ربما قبله.. لكن الأهم الآن هو وضع خطة استراتيجية لتوفير اللقاح".

وتابع المشيشي :"هناك بلدان لديها إمكانات هائلة ومع ذلك تأخرت في توفير اللقاح على غرار فرنسا مقارنة ببلدان أخرى في أوروبا، التي تعيش مشاكل خاصة في علاقة بالإعداد اللوجستي لعملية التلقيح وعملية شحنها من بلد لآخر".

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن اقتناء مليوني جرعة من اللقاح الأمريكي في مرحلة أولى.

وتفرض تونس قيودا على عدد من الأنشطة المهنية والتظاهرات الثقافية منذ أكتوبر الماضي بجانب حظر تجوال ليلي للحد من تفشي الفيروس في ظل معدل إصابات يومية يتراوح بين 1000 و1500.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، بلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء 144 ألفا و796 شفي من بينهم 108 آلاف و498 فيما بلغ عدد اجمالي الوفيات 4862.

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مصراوي Masrawy

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