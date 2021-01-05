أخبار عاجلة

محافظة القاهرة: إزالة 47 عقارا بمنطقة المسبح بالسيدة عائشة -
وزير الصحة الإسرائيلي: انتهينا من تطعيم خُمس السكان بلقاح كورونا -
شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس -
اليمن: ورشة حوثية بإشراف خبراء إيرانيين لتفخيخ القوارب وتهديد الملاحة -
وزير الصحة البريطاني: نظامنا الصحي تحت ضغط هائل مع تفشي كورونا -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ13 يناير -
خلال 24 ساعة.. ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة -
أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة -
موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب رئيس وزراء عمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

Print
نائب رئيس وزراء عمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة نائب رئيس وزراء عمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة
آل سعيد أكد أن السلطنة ستواصل دعمها للمسيرة وتُعرب عن تقديرها للمملكة

نائب رئيس وزراء عمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

أكد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، رئيس وفد السلطنة المشارك في مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، أنه يتشرف برئاسة وفد بلاده نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ونقل التحيات إلى إخوانه القادة مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال في تصريح صحفي عقب وصوله مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا للمشاركة في المؤتمر: "إن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات ومستجدات؛ لَيستوجب تنسيق المواقف، وتحديد أفضل الوسائل للتعامل مع التحديات، حفاظًا على مصالح هذه المنطقة، وتحقيقًا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والأمان".

ونوه بما حققه مجلس التعاون الخليجي من منجزات عديدة على جميع الأصعدة؛ الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز التطوير في القطاعات كافة، دعمًا للمكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس عام ۱۹۸۱م؛ مؤكدًا أن سلطنة عمان ستواصل دعمها لمسيرة مجلس التعاون، وتعرب عن تقديرها للمملكة العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وتدعو المولى عز وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقيق وجميع شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مساند".. القوى العاملة: السعودية تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا

"مساند".. القوى العاملة: السعودية تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

شبكة عيون الإخبارية