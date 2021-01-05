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وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لبابا الإسكندرية والقيادات القبطية بمناسبة عيد الميلاد

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وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لبابا الإسكندرية والقيادات القبطية بمناسبة عيد الميلاد وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لبابا الإسكندرية والقيادات القبطية بمناسبة عيد الميلاد

مصراوي Masrawy

01:31 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي:- يسرني أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأن احتفال بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التي تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية.

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنبا ابراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء بها :- يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لشخصكم الكريم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد راجين المولى القدير دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية الخير والمحبة والإزدهار.. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الوزير برقية تهنئة الدكتور القس أندريه زكي - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

. جاء بها :- يسرني في مناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهاني القلبية راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من التماسك والإزدهار.

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد..

وجاء بها:- إننا إذ نشارك أشقاؤنا احتفالهم السنوى بعيد الميلاد المجيد لنؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة تميز المصريين وتؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم في مواجهة الشدائد.

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