"سباك حلوان".. الديون قادته إلى الانتحار بمشنقة في غرفته

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

قادت الديون المتراكمة على "سباك" في منطقة حلوان إلى انتحاره داخل منزله بعد ظنه أن من الصعب سداد الأموال إلى دائنيه.

التحريات كشفت أن المتوفى كان يعاني من اكتئاب شديد بس قلة العمل وكثرة الديون عليه، وطالب أسرته بتركه منفردا في غرفته.

وذات يوم دخلت عليه زوجته للاطمئنان عليه، فوجدته منتحرا بمشنقة أعدها بيده، صرخت السيدة دون انقطاع، تجمع حولها الأولاد ومن بعدها الجيران في مشهد صادم.

أبلغ الجيران قسم الشرطة، وحضر رجال الأمن والنيابة وسيارة إسعاف، تبين أن الواقعة لا يوجد بها شبهة جنائية، وتم التصريح بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.