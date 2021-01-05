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مالكة شاليه بهاسيندا تطالب بالم هيلز بتعويض 25 مليون أمام "الاقتصادية"

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مالكة شاليه بهاسيندا تطالب بالم هيلز بتعويض 25 مليون أمام "الاقتصادية" مالكة شاليه بهاسيندا تطالب بالم هيلز بتعويض 25 مليون أمام "الاقتصادية"

مصراوي Masrawy

01:28 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تطالب شركة بالم هيلز بتعويض إحدى السيدات بمبلغ 25 مليون جنيه لجلسة أول فبراير.

أقام المستشار هيثم عباس، وكيلا عن المدعية دعواه أمام المحكمة الاقتصادية على سند من شراء موكلته شاليه بمشروع هاسيندا باي الساحل الشمالي من شركة بالم هيلز عام ٢٠١٥، ووقع على العقد أحد موظفي الشركة بصفته مفوض من السيد ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.

وأضاف أنه بسبب مشاكل بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة صيانة على الشاليه فوجئت المالكة بدفاع الشركة يقرر أن عقد المالكة هو والعدم سواء لأن ياسين منصور استقال عام ٢٠١٤ من شركة بالم هيلز وليس له صفة قانونية أن تذيل العقود بتوقيعه كما أن الموظف الموقع على العقد لا يمت للشركة بصلة من قريب أو بعيد.

وقال المحامي هيثم عباس،دفاع المدعية، إن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة يقلل من الثقة في كافة العقود الصادرة منها واصفا إياها بأنها كارثة تعاقدية.

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