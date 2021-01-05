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ضبط 98 بندقية وطبنجة و10 آلاف طلقة صوت بالأزبكية

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ضبط 98 بندقية وطبنجة و10 آلاف طلقة صوت بالأزبكية ضبط 98 بندقية وطبنجة و10 آلاف طلقة صوت بالأزبكية

مصراوي Masrawy

01:23 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 98 بندقية وطبنجة و10 آلاف طلقة صوت داخل محلين بمنطقة الأزبكية.

وردت معلومات واكدتها تحريات المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بقيام شخصين بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص في مجال الاتجار بطبنجات الصوت وبنادق الرش "بدون ترخيص" داخل محلان كائنان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمر مسلم معاون المباحث والقوة المرافقة له من استهدافهما وضبطهما داخل المحلان المُشار إليهما، وعثر بداخلهما على 49 طبنجة صوت، 46 بندقية رش، 3 مسدس رش، 10,050 طلقة صوت.

وبمناقشتهما اعترفا بإدارتهما المحلان ملكهما بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لعملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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