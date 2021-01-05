بـ "هيروين وفودو وأسلحة آليه".. ضبط 3 عناصر إجرامية في الغربية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية" مسجلين جنائيا " وبحوزتهم 2 كيلو هيروين وفودو، و2 بندقية آليه ونصف كيلو حشيش، وكمية من الطلقات النارية.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بقيام 3 عناصر إجرامية مسجلين جنائيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافهم وضبطهم حال ترددهم على دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيروين و كيلو جرام لمخدر الفودو و نصف كيلو حشيش، 2 بندقية آليه، و11خزينة متنوعة، كمية من الطلقات، و5 هواتف محمولة، و2 ميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وجرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة النيابة التحقيق.