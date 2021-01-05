أخبار عاجلة

محافظة القاهرة: إزالة 47 عقارا بمنطقة المسبح بالسيدة عائشة -
وزير الصحة الإسرائيلي: انتهينا من تطعيم خُمس السكان بلقاح كورونا -
شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس -
اليمن: ورشة حوثية بإشراف خبراء إيرانيين لتفخيخ القوارب وتهديد الملاحة -
وزير الصحة البريطاني: نظامنا الصحي تحت ضغط هائل مع تفشي كورونا -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ13 يناير -
خلال 24 ساعة.. ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة -
أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة -
موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بـ "هيروين وفودو وأسلحة آليه".. ضبط 3 عناصر إجرامية في الغربية

Print
بـ "هيروين وفودو وأسلحة آليه".. ضبط 3 عناصر إجرامية في الغربية بـ "هيروين وفودو وأسلحة آليه".. ضبط 3 عناصر إجرامية في الغربية

مصراوي Masrawy

01:21 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية" مسجلين جنائيا " وبحوزتهم 2 كيلو هيروين وفودو، و2 بندقية آليه ونصف كيلو حشيش، وكمية من الطلقات النارية.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بقيام 3 عناصر إجرامية مسجلين جنائيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافهم وضبطهم حال ترددهم على دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيروين و كيلو جرام لمخدر الفودو و نصف كيلو حشيش، 2 بندقية آليه، و11خزينة متنوعة، كمية من الطلقات، و5 هواتف محمولة، و2 ميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وجرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية