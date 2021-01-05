أخبار عاجلة

محافظة القاهرة: إزالة 47 عقارا بمنطقة المسبح بالسيدة عائشة -
وزير الصحة الإسرائيلي: انتهينا من تطعيم خُمس السكان بلقاح كورونا -
شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس -
اليمن: ورشة حوثية بإشراف خبراء إيرانيين لتفخيخ القوارب وتهديد الملاحة -
وزير الصحة البريطاني: نظامنا الصحي تحت ضغط هائل مع تفشي كورونا -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ13 يناير -
خلال 24 ساعة.. ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة -
أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة -
موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكرملين: التوازن النووي ضروري لمنع نشوب حرب عالمية

Print
الكرملين: التوازن النووي ضروري لمنع نشوب حرب عالمية الكرملين: التوازن النووي ضروري لمنع نشوب حرب عالمية

مصراوي Masrawy

01:26 م الثلاثاء 05 يناير 2021


موسكو - أ ش أ
أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن نشوب حرب عالمية جديدة أمر غير ممكن طالما يوجد توازن في الترسانات النووية، مضيفا أن هذا التوازن النووية ضروري لمنع نشوب حرب عالمية.
وقال بيسكوف - في مقابلة على قناة "سولوفيوف لايف" على "يوتوب" اليوم الثلاثاء -: "في العلاقات الدولية تعتمد الحياة على القوانين الدولية، ولكن هذا الأمر بات غائبا أيضا، ونفكر الآن ماذا سيكون البديل؟".
وتابع:"أن نشوب الحرب العالمية أمر غير ممكن طالما يوجد التوازن النووي، الذي ينقذ العالم من الحرب، وذلك رغم الكثير من الحروب الشنيعة التي نراها"، مؤكدا أن الدول الكبرى تتحمل مسؤولية وقف هذه الحروب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية