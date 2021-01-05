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الرئاسة الروسية: بوتين ما زال ينظر بشكل ودي إلى الغرب

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الرئاسة الروسية: بوتين ما زال ينظر بشكل ودي إلى الغرب الرئاسة الروسية: بوتين ما زال ينظر بشكل ودي إلى الغرب

مصراوي Masrawy

01:24 م الثلاثاء 05 يناير 2021

موسكو - أ ش أ

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال ينظر بشكل ودي للغاية إلى الغرب".

وأضاف بيسكوف - في مقابلة تلفزيونية مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف اليوم الثلاثاء - "لا يزال موقف الرئيس بوتين من الغرب جيدا جدا، وسيكون من الغباء النظر إلى الغرب بشكل سيء".

وتابع بيسكوف "أن الغرب يمثل التكنولوجيا، ونحن نُعتبر في الكثير من النواحي متخلفين عنهم"، مشددا على أن الغرب يمثل ثقافة غنية.

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "نحن أيضا لدينا أعلى مستويات من الثقافة"، مؤكدا على وجود الكثير من الجوانب حيث يمكن تبادل هذه الثقافة.

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