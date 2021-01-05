أخبار عاجلة

محافظة القاهرة: إزالة 47 عقارا بمنطقة المسبح بالسيدة عائشة -
وزير الصحة الإسرائيلي: انتهينا من تطعيم خُمس السكان بلقاح كورونا -
شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس -
اليمن: ورشة حوثية بإشراف خبراء إيرانيين لتفخيخ القوارب وتهديد الملاحة -
وزير الصحة البريطاني: نظامنا الصحي تحت ضغط هائل مع تفشي كورونا -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ13 يناير -
خلال 24 ساعة.. ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة -
أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة -
موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بلجيكا تبدأ حملة تستهدف تطعيم 87 ألف شخص ضد كورونا أسبوعيا

Print
بلجيكا تبدأ حملة تستهدف تطعيم 87 ألف شخص ضد كورونا أسبوعيا بلجيكا تبدأ حملة تستهدف تطعيم 87 ألف شخص ضد كورونا أسبوعيا

مصراوي Masrawy

01:22 م الثلاثاء 05 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ):

بدأت بلجيكا اليوم الثلاثاء بشكل جاد حملتها لتطعيم ما لا يقل عن 70% من سكانها الذين يبلغ عددهم 5ر11 مليون نسمة ضد هذا العام، حيث تبدأ بالمقيمين في دور رعاية المسنين وطواقم الرعاية الصحية.

وبعد مرحلة اختبار رمزية الأسبوع الماضي شهدت استخدام أول 700 جرعة من لقاح فايزر/بيونتك، تهدف السلطات البلجيكية إلى تطعيم 87 ألف شخص أسبوعيا في البداية، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا).

وبمجرد تطعيم المجموعة الأولى ذات الأولوية، سوف تركز المرحلة الثانية على أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ويتبعهم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما ولديهم عوامل خطر إضافية، ثم أولئك الذين يقومون بوظائف اقتصادية أو اجتماعية مهمة.

وتم وضع استراتيجية التطعيم للدولة الصغيرة من جانب لجنة خبراء في ديسمبر. وسوف تكون جرعات اللقاح مجانية لجميع سكان بلجيكا ولكنها ليست إلزامية.

وتضررت بلجيكا بشدة من فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أكثر من 650 ألف حالة إصابة مؤكدة وما يقرب من 20 ألف حالة وفاة حتى الآن.

ومع ذلك، فإن معدل الإصابة مستقر نسبيا في الوقت الحالي بعد تسجيل ذروة ثانية في أواخر أكتوبر، والتي تمت السيطرة عليها من خلال إجراءات احتواء صارمة، كما أن معدل الوفيات آخذ في الانخفاض.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

شبكة عيون الإخبارية