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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا، مقر انعقاد القمة الخليجية في محافظة العلا بالسعودية، حسبما أفادت قناة "الإخبارية".

وحطّ في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا، شمال غربي السعودية، الثلاثاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على رأس وفد قطري يضم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن.

كما وصل الوفد الإماراتي، برئاسة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويضم مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، ونائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد.

إلى جانب الوفد الكويتي برئاسة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يضم وزي الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.

علاوة على الوفد العُماني برئاسة نائب رئيس الوزراء الأمير فهد بن محمود آل سعيد، والبحريني برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وكذلك يشارك في القمة أيضًا سامح شكري، وزير الخارجية.