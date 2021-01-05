المبعوث الأممي لليمن يزور عدن والرياض خلال الأيام القادمة

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ):

يزور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث عدن والرياض في الأيام القليلة المقبلة للقاء الرئيس اليمني والحكومة الجديدة.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الثلاثاء: "يتوجه المبعوث الخاص إلى الرياض أولاً حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين السعوديين".

وأوضح البيان، أن المبعوث سينتقل بعدها إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك وأعضاء الحكومة اليمنية.

تأتي هذه الزيارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة والهجوم الذي تعرض له مطار عدن في 30 ديسمبر الماضي الذي استهدف وزراء الحكومة وخلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.