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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن سروره والوفد المرافق بزيارة السعودية للمشاركة في الدورة الـ(41) لمجلس التعاون الخليجي.

وقال عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا: " يطيب لي أن اغتنم هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية، ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ التي تكنها الكويت قيادة وحكومة وشعبا نحو المملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار".

ووصل أمير الكويت في وقت سابق الثلاثاء إلى العُلا، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفير الكويت لدى المملكة، الشيخ علي خالد الجابر الصباح.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، والشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري.