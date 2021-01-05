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الجيزة: غلق 78 منشأة طبية تدار بدون ترخيص بالأحياء والمراكز

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الجيزة: غلق 78 منشأة طبية تدار بدون ترخيص بالأحياء والمراكز الجيزة: غلق 78 منشأة طبية تدار بدون ترخيص بالأحياء والمراكز

مصراوي Masrawy

01:25 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بغلق 78 عيادة تخصصية ومعامل للتحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية وعلاج إدمان وبنك دم بنطاق المحافظة لإدارتهم وتشغيلها بدون ترخيص وعدم توافر المختصين في البعض منهم.

وقال المحافظ، في بيان اليوم، إن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الصحة ممثلة في الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التي يتم إدارتها وتشغيلها بدون ترخيص خلال الشهر الماضي.

وضم قرار المحافظ، إجراء الغلق الإداري لـ44 منشأة طبية بمركز ومدينة أطفيح و 34 منشأة طبية بمراكز الصف وأوسيم وأحياء الدقي وبولاق الدكرور والهرم والعمرانية والطالبية.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

وأكد أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

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