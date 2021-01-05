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نقلوا 120 "فرش حشيش".. السجن 5 سنوات لصيادين بطور سيناء

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نقلوا 120 "فرش حشيش".. السجن 5 سنوات لصيادين بطور سيناء نقلوا 120 "فرش حشيش".. السجن 5 سنوات لصيادين بطور سيناء

مصراوي Masrawy

01:37 م الثلاثاء 05 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، فى جلستها اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 صيادين بطور سيناء، بالسجن 5 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بنقل مواد مخدرة عبر مركب صيد.

تعود وقائع القضية إلى يوم 16 أبريل الماضي، عندما جرى ضبط "أ.ح. م. ص" 40 عامًا، و"أ.م.م.ج"، 29 عامًا و" خ. م.ح" حديث السن، وبحوزتهم 11 لفافة، كل واحدة بها 6 فرش حشيش.

بتفتيش المركب عثر بداخله على 9 لفافات داخل كل لفة 6 فرش حشيش، ليبلغ إجمالي المضبوطات 120 فرش حشيش.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين، وطلبت تحريات المباحث التي أكدت صحة ما جاء بمحضر الضبط.

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