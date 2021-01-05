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بعد إغلاقه 5 ساعات.. فتح الطريق الدولي في جنوب سيناء

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بعد إغلاقه 5 ساعات.. فتح الطريق الدولي في جنوب سيناء بعد إغلاقه 5 ساعات.. فتح الطريق الدولي في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:25 م الثلاثاء 05 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت إدارة مرور جنوب سيناء، برئاسة العميد أحمد فتحي اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الطريق الدولي بداية من منطقة موسى وحتى شرم الشيخ، بعد إغلاقه أمام حركة المرور، لفترة تجاوزت 5 ساعات بسبب الشبورة الكثيفة.

وكانت المتابعة الميدانية لإدارة المرور قد رصدت وجود شبورة مائية على الطريق الدولي الجديد، ليجري إغلاقه للحد من الحوادث.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار مكونًا الشبورة المائية الكثيفة، والتي تزداد حدتها حتى تصل إلي الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء.

ونصحت هيئة الارصاد، سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر على الطرق أثناء القيادة.

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