زوجة قتيل دسوق: أخويا غدر بجوزي ومش هرتاح غير ورقبته على حبل المشنقة- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

"أخويا غدر بجوزي أبو بنتي، اللي جبناها بعد 17 سنة حرمان من الإنجاب، مش ها تهدى ناري غير لما أشوف أخويا متعلق في حبل المشنقة، لأنه غدر بجوزي اللي كان بيعامله زي ابنه.. حسبي الله ونعم الوكيل"، هكذا تحدثت هدى محمد، زوجة قتيل مدينة دسوق في كفر الشيخ محمد النشار، لـ"مصراوي".

وأكدت زوجة قتيل دسوق، أنها كانت تزور والدتها المريضة ليلة الحادث، ومعها ابنتها "ملك"، وعند عودتها في اليوم التالي وجدت زوجها غارقًا في دمائه، وبه آثار جروح في الرأس، ومكبل اليدين، والقدمين على كرسي بالشقة، فلم تجد أمامها سوى الاستغاثة بالجيران.

وأوضحت أن رجال المباحث انتقلوا إلى المكان، وبعد حوالي 48 ساعة اكتشفوا أن شقيقها "سمير" هو القاتل، وأنه استعان بزوجته لسرقة إيصالات أمانة خاصة بهم كانت بحوزة زوجها، وأخذها عليهما لاستدانتهم مبلغ مالي من المجني عليه.

وقالت: "عمري ما توقعت إن اخويا هو اللي يقتل زوجي أبو بنتي اللي ربنا رزقنا بها بعد 17 سنة حرمان.. كان بيعامله كأنه ابنه الكبير، وبيدفع فلوس كتير من جيبه بتبقى عليه ديون، وآخر مرة اتصل به قاله ابعتلي يا محمد 2000 جنيه أنا مزنوق ومديون بهم وأرسلهم له".

وأضافت السيدة: "كان بيجيب له هدوم وكل حاجة..فكان جزاؤه أنه يقتله ويحرمني ويحرم بنتنا منه..حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سمير".

ولفت السيد النشار، شقيق المجني عليه، إلى أن شقيقه كان يتمتع بحب الجميع، وحادث قتله أدهش الجيران لعدم وجود خلافات بين شقيقه وأحد، فقد كان مداومًا على عمل الخير، ويساعد الكبير قبل الصغير، وكانت المفاجأة عندما علمنا أن القاتل شقيق زوجته، نظرًا للمعاملة التي كانت بين شقيقه المجني عليه، وشقيق زوجته المتهم.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بعثور "هدى.م"، 55 عامًا، ربة منزل، وتقيم بحي عميرة، بمدينة دسوق، على زوجها "محمد.م"، 59 عامًا، سائق، مكبلاً، وغارقًا في دمائه، وبه آثار جروح في الرأس بمنزلهما.

وكشفت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة "سمير.ص"، 39 عامًا، حداد، وزوجته "نجلاء.ف"، 37 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بمدينة دسوق، لحدوث خلافات بين المتهم الأول، والمجني عليه زوج شقيقته، بسبب مطالبته إياهم بسداد مبلغ مالي له.