متهم بترويج المخدرات.. المشدد 6 سنوات لمتعهد حفلات بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 8350 جنايات، قسم أول شرم الشيخ، بمعاقبة تاجر مخدرات بمدينة شرم الشيخ بالسجن المشدد 6 أعوام، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بشرم الشيخ .

تعود أحداث الواقعة إلى 15 أكتوبر 2019 بدائرة قسم أول شرم الشيخ، عندما استغل متعهد حفلات بشرم الشيخ عمله في ترويج مخدر الحشيش والهيروين.

وبعمل كمين جرى ضبط المتهم بالقرب من محطة وقود بالشارع الخلفي لسور دلتا شرم، قبل تسليمه موادًا مخدرة مستقلًا سيارته

وبتفتيش السيارة عثر على كيس بلاستيك بداخلها 40 لفافة ورقية تحوى كل منها على مسحوق الهيروين، وعلبة سجائر بداخلها 14 قطعة بنية الشكل لمخدر الحشيش، و2 هاتف محمول.