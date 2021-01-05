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تمديد تكليف "البجوي" مديرًا لشؤون المراكز الصحية والقطاعات بجازان

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تمديد تكليف "البجوي" مديرًا لشؤون المراكز الصحية والقطاعات بجازان تمديد تكليف "البجوي" مديرًا لشؤون المراكز الصحية والقطاعات بجازان

تمديد تكليف

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجازان الأخصائي عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتمديد تكليف محمد علي بجوي، للقيام بمهام وظيفة مدير إدارة شؤون المراكز الصحية والقطاعات بصحة جازان، ويمارس كل المهام والصلاحيات الممنوحة له لمدة عام؛ اعتبارًا من تاريخ 1/ 1/ 2021م.

ورفع "البجوي" شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، على هذه الثقة؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن وبما يحقق أهداف وزارة الصحة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

ويُعد "البجوي" من الكفاءات الإدارية المتميزة بـ"صحة جازان"؛ حيث نقل مراكز الرعاية الأولية بالمنطقة نقلة نوعية؛ تماشيًا مع رؤية الوطن 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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