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ولي عهد البحرين يشكر الملك سلمان على تعزيز التعاون الخليجي المشترك

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ولي عهد البحرين يشكر الملك سلمان على تعزيز التعاون الخليجي المشترك ولي عهد البحرين يشكر الملك سلمان على تعزيز التعاون الخليجي المشترك

مصراوي Masrawy

12:46 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات:

شكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، الثلاثاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك.

وأعرب عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا، عن اعتزاز البحرين بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية مع المملكة "التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك ما يسهم دائمًا في فتح آفاقٍ أوسع نحو تحقيق مزيدٍ من التطلعات المنشودة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء (واس).

وجدد الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، متمنيًا نجاح أعمال هذه القمة وأن تكون مخرجاتها ملبيةً لتطلعات مواطني دول المجلس، وبما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار.

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