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"العربية للتصنيع" و"تويوتا" اليابانية تتفقان على إنتاج سيارة ميني باص تعمل بالغاز الطبيعي

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"العربية للتصنيع" و"تويوتا" اليابانية تتفقان على إنتاج سيارة ميني باص تعمل بالغاز الطبيعي "العربية للتصنيع" و"تويوتا" اليابانية تتفقان على إنتاج سيارة ميني باص تعمل بالغاز الطبيعي

مصراوي Masrawy

12:34 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تعاقدت مع شركة "تويوتا" اليابانية؛ لإنتاج سيارة ميني باص للعمل بالغاز الطبيعي في ، ما سيسهم في انخفاض الميكروباص خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة لتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز.

وأضاف التراس، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن الهيئة عرضت على شركات عالمية؛ منها شركة "تويوتا"، الدخول في شراكة بنسبة تصنيع تزداد تدريجياً، مؤكدًا أن المناخ في مصر جاذب لكل الشركات الاستثمارية العالمية، وأن هناك تكاتفًا من كلها أمام الرئيس لتنفيذ مشروع تحويل السيارات إلى الغاز، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل كفريق واحد.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع بأنه سيتم أيضاً تحويل 550 مخبزًا بلديًّا للعمل بالغاز الطبيعي خلال 6 أشهر، بالاتفاق مع وزارة ، وشركة ألمانية؛ الأمر الذي يسهم في خفض التكلفة لأصحاب المخابز.

وذكر التراس أن الهيئة العربية للتصنيع مسؤولة عن الشق التنفيذي لتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.

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