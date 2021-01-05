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رئيس "السكة الحديد" يتفقد الأعمال بخط "عين شمس/ السويس"

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رئيس "السكة الحديد" يتفقد الأعمال بخط "عين شمس/ السويس" رئيس "السكة الحديد" يتفقد الأعمال بخط "عين شمس/ السويس"

مصراوي Masrawy

12:31 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، يرافقه نائب قطاع الخدمات المشتركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، خط السكة الحديد في المسافة من الكم 17 حتى محطة الروبيكي بالكم 45 على خط "عين شمس/ السويس".

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بمراجعة وتنسيق الأعمال بين خطي السكة الحديد والقطار الكهربائي فى المسافة من محطة عدلي منصور ومحطة الروبيكي.

واجتمع رئيس الهيئة بمسئولي مشروع القطار الكهربائي من الهيئة القومية للأنفاق، ومديري المشروع من الشركات المنفذة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد أملاك السكة الحديد من الجهة الجنوبية لإقامة سور مشترك يضم خطي القطار الكهربائي وخط السكة الحديد فى المسافة من محطة عدلي منصور والروبيكى، طبقًا لتوجيهات وزير النقل، على أن يتم ذلك عبر لجنة مشتركة بين السكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق .. كما تمت مراجعة أعمال السكة في المسافة المذكورة.

بعد ذلك، تفقّد رئيس الهيئة محطة الروبيكي وبدر، مطالبًا بإعادة تأهيل أحواش ومحطات الروبيكي ودرب الحاج والشروق، وكذا مراجعة السكك على طول المسافة من الكم 17 وحتى الكم 45 ، على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر يناير الجاري.

وفي نهاية الجولة، تفقد رئيس الهيئة أعمال تشغيل قطارات البضائع بمحطة الروبيكي، وتم صرف حافز فوري لناظر محطة الروبيكي وكذا ملاحظ هندسة السكة بالمحطة لقيامهم بأداء عملهم طبقاً لتعليمات هيئة السكة الحديد.

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