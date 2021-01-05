بعد استغاثة مواطنين.. الداخلية تكشف ملابسات الإفراج عن مستريح بني سويف

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران وسامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة استغاثة بعض الأهالي ببني سويف بشان مستريح استولى على أموالهم بزعم توظيفها.

رصدت المتابعة الأمنية وجود شكوى بعض أهالى إحدى القرى بمحافظة بني سويف بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ورفضه إعطائهم الأرباح الشهرية أو أصل المبلغ.

وبالفحص تبين أنه تم تحرير عدة محاضر ضد المتهم في ذات الشأن، وأنه أمكن ضبطه واعترف بنشاطه الإجرامي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً وفي وقت لاحق أخلي سبيلة بضمان مالي تم تسديده، ومازالت قيد التحقيقات ولم يصدر قرار بشأن المشكو في حقه حتى حينه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.