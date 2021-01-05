أخبار عاجلة

محافظة القاهرة: إزالة 47 عقارا بمنطقة المسبح بالسيدة عائشة -
وزير الصحة الإسرائيلي: انتهينا من تطعيم خُمس السكان بلقاح كورونا -
شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس -
اليمن: ورشة حوثية بإشراف خبراء إيرانيين لتفخيخ القوارب وتهديد الملاحة -
وزير الصحة البريطاني: نظامنا الصحي تحت ضغط هائل مع تفشي كورونا -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ13 يناير -
خلال 24 ساعة.. ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة -
أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة -
موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قمة العلا.. أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

Print
قمة العلا.. أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ قمة العلا.. أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ
سائلًا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية

قمة العلا.. أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

أعرَبَ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن سروره والوفد المرافق بزيارة المملكة العربية للمشاركة في الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا: "يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ التي تُكِنّها الكويت قيادة وحكومة وشعبًا نحو المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ سائلًا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها، وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مساند".. القوى العاملة: السعودية تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا

"مساند".. القوى العاملة: السعودية تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

شبكة عيون الإخبارية