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"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا"

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"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" "توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا"
تحديث جديد.. أصبح يتضمن "بيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني"

يواصل تطبيق "توكلنا"، التوسع في خدماته الرقمية، عبر تحديث جديد يسهّل وصول المستخدمين إلى بياناتهم التي يحتاجونها من مختلف الجهات الحكومية بطريقة ميسرة وموثوقة، تعزز سلاسة تجربة المستخدم التي يتبناها التطبيق.

ويتضمن التحديث الجديد حِزَمًا من الخدمات، مثل: خدمة استعراض جميع تصاريح تطبيق "اعتمرنا"، وخدمة استعراض تفاصيل بيانات تأمين المركبات، إضافة إلى خدمة استعراض تفاصيل العنوان الوطني.

ويواصل تطبيق "توكلنا" العمل على إضافة العديد من الخدمات المختلفة التي تتيح للمستخدم إمكانية الاستفادة من كل الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة.

ودعت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، جميع مستخدمي تطبيق "توكلنا" لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) وAppGallery؛ للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يوفرها التطبيق بكل كفاءة وموثوقية وسرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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