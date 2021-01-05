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بالصور.. جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل

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بالصور.. جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بالصور.. جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل

مصراوي Masrawy

12:33 م الثلاثاء 05 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

أحبط رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البري في أسوان، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وزيوت الشيش الإلكترونية.

وكان الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي، والنقيب بيتر هاني بوحدة المفرقعات وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركي اشتبهوا في السائق" أ. خ . أ" سوداني الجنسية قادم من الخرطوم.

وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الأتوبيس والأمتعة الشخصية للسائق، وتبين وجود 2334 قطعة مستحضرات تجميل و 270 عبوة زيت شيش إلكترونية مخبأة داخل جسم الأتوبيس في مكان جرى إعداده خصيصًا لذلك، وبلغت التعويضات المستحقة 265 ألف و 560 جنيه .

وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

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