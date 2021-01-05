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"تضامن الإسكندرية" تبحث طلبات 40 أسرة بديلة لكفالة الأطفال

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"تضامن الإسكندرية" تبحث طلبات 40 أسرة بديلة لكفالة الأطفال "تضامن الإسكندرية" تبحث طلبات 40 أسرة بديلة لكفالة الأطفال

مصراوي Masrawy

12:29 م الثلاثاء 05 يناير 2021

الإسكندرية– محمد البدري:

بحثت اللجنة المحلية للأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ملفات 40 أسرة متقدمة لكفالة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وفق التعليمات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن نظام الأسر البديلة يختص بإلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولي النسب بأسر يجري اختيارها وفقاً لشروط ومعايير، تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية الأطفال، دون استغلالهم.

وأضافت في تصريح اليوم، أن إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية تواصل دورها بتنظيم دورات تدريبية عن التربية الإيجابية للأبناء الذين تكفلهم أسر بديلة بهدف إلقاء الضوء على آليات إنشاء جيل جديد، وفقًا لقواعد الرعاية والتربية السليمة.

وتضم لجنة فحص طلبات الأسر البديلة ممثلين عن لجنة الفتوى وإدارة الدعوة بالأزهر الشريف في المحافظة، بجانب مندوبين عن مديريات التربية والتعليم والصحة وممثلين عن جمعيات أهلية، ومسؤولي إدارة الأسرة والطفولة والأسر البديلة.

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