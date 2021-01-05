أخبار عاجلة

محافظة القاهرة: إزالة 47 عقارا بمنطقة المسبح بالسيدة عائشة -
وزير الصحة الإسرائيلي: انتهينا من تطعيم خُمس السكان بلقاح كورونا -
شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس -
اليمن: ورشة حوثية بإشراف خبراء إيرانيين لتفخيخ القوارب وتهديد الملاحة -
وزير الصحة البريطاني: نظامنا الصحي تحت ضغط هائل مع تفشي كورونا -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ13 يناير -
خلال 24 ساعة.. ضبط 6883 مخالفة مرورية متنوعة -
أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة -
موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة على مطاعم دمياط لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

Print
بالصور.. حملة على مطاعم دمياط لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا بالصور.. حملة على مطاعم دمياط لتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

12:28 م الثلاثاء 05 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شن مسئولي الوحدة المحلية بمدينة دمياط، حملة مفاجئة استهدفت عددًا من الكافتيريات والمطاعم، في نطاق المدينة، وشملت شوارع الجلاء ووزير والشرباصي ونافع وبورسعيد، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمجابهة انتشار المستجد.

وقرر مسئولي الوحدة إغلاق 6 مطاعم ومحال متعددة الأغراض، بسبب عدم التزام أصحابها بالضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بعد أن قررت الدكتورة منال عوض، إغلاق مطعمين في المدينة، تبين عدم التزام مسؤوليها بالتدابير الوقائية والاحترازية ونسب الإشغال المحددة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

شبكة عيون الإخبارية