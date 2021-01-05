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إحباط ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

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إحباط ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة إحباط ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

مصراوي Masrawy

12:37 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح ضباط مكافحة المخدرات، في ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة قبل ترويجهم.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (ثلاثة من العناصر الإجرامية – لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة البحيرة) تخصصوا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة ، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بطريق (دمنهور / حوش عيسى) بدائرة مركز شرطة حوش عيسى ، وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (700٫000– سبعمائة ألف جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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