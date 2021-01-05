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الداخلية لـ قائدي السيارات: لا تستخدموا الطرق السريعة إلا للضرورة القصوى

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الداخلية لـ قائدي السيارات: لا تستخدموا الطرق السريعة إلا للضرورة القصوى الداخلية لـ قائدي السيارات: لا تستخدموا الطرق السريعة إلا للضرورة القصوى

مصراوي Masrawy

12:27 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة للمرور كافة الإجراءات وكثفت الخدمات المرورية اللازمة تزامناً مع ما تشهده الفترة الحالية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح والتي تتسبب في انعدام الرؤية، وذلك حرصا على سلامة قائدي السيارات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية حفاظاً على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة خلال فترة الشبورة إلا للضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم.

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