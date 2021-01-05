رعاية الأحداث تضبط عقاقير مخدرة وعبوات خاصة بالفيروسات قبل بيعهم بالسوق السوداء

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط شخص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء ومحل إقامة آخر بمحافظة المنوفية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب والنشء.

وأكدت التحريات قيام المتهم باتحاذ مسكنه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ألقي القبض على المتهم وحوزته كمية من مخدر الحشيش سلاح أبيض "مطواة" هاتف محمول لتسهيل تواصله مع عملائه) في كمين أعُد لضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي وانتظار أحد عملائه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

كما ضبط (عامل بصيدلية، مقيم بمحافظة القليوبية).. لقيامه ببيع وتوزيع الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء والترويج لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبحوزته (4 عبوات لعلاج الفيروسات "ممنوع تداولها خارج المستشفيات"- 140 قرص أدوية مهربة من الخارج وممنوع تداولها - هاتف محمول لتسهيل إتصاله بعملائه).

وضبط الحملات (حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة الغربية).. لقيامه ببيع وتوزيع الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء والترويج لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"وبحوزته (90 عبوة أدوية "ممنوع تداولها خارج المستشفيات"- هاتف محمول لتسهيل اتصاله بعملائه) في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.