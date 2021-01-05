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ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون

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ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
أعرب عن اعتزازه بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين التي تستند إلى ركائز راسخة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون

أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك.

وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا: "يطيب لنا ونحن نصل -بحمد الله تعالى- إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية ، نيابةً عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله ورعاه- للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نعبّر عن بالغ شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك، معربين عن اعتزازنا بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك؛ ما يسهم دائماً في فتح آفاقٍ أوسع نحو تحقيق مزيدٍ من التطلعات المنشودة".

وجدّد الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، متمنياً نجاح أعمال هذه القمة -بمشيئة الله تعالى- وأن تكون مخرجاتها ملبيةً لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يسهم في تحقيق مزيدٍ من النماء والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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