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نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون"

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نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون"
ثمّنت دورَ أمير الكويت وأكدت دور "قمة العلا" في تعزيز الثقة بين دول المجلس

نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ

رحّبت باكستان، بقرار المملكة العربية ودولة قطر، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين البلدين.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن باكستان تُقدّر الخطوات الأخرى التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستساهم في حل القضايا العالقة بين دول المجلس المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتشيد باكستان بالدور الإيجابي الذي يقوم به أمير الكويت تجاه حل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أدت جهوده الدؤوبة والصادقة وتعاون دول المجلس إلى هذه النتيجة الودية والهامة.

وتأمل باكستان أن تعزز قمة دول مجلس التعاون الخليجي الحالية والتي ستنعقد في مدينة العلا التاريخية بالمملكة اليوم، هذه التطورات المشجعة وتؤدي إلى تعزيز الثقة والتعاون بين دول مجلس التعاون.

يشار إلى أن باكستان تعطي أهمية كبيرة لعلاقتها مع مجلس التعاون الخليجي وكذلك علاقاتها الثنائية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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