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بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة

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بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة
خطة "تعافي" ما بعد "كورونا" تقوم على تشغيل 5 غرف بينها غرفتان للولادة

بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة

بدأ مجمع الملك فيصل بالطائف، في استئناف العمليات الجراحية، بعد توقفٍ استمر 9 أشهر، خصص خلالها المجمع كمركز لـ"كورونا".

واعد المجمع خطة التعافي التي تتضمن تشغيل 3 غرف عمليات في المرحلة الأولى لإجراء جميع العمليات الجراحية في مختلف التخصصات؛ مما سيسهم في تقليل قوائم الانتظار التي تحتاج إلى عمليات روتينية؛ فيما أجريت في اليوم الأول من الخطة 17 عملية جراحية متنوعة.

ولفتت الشؤون الصحية بالطائف، إلى أنه تم أيضًا تخصيص غرفتيْ عمليات في برج النساء والولادة لحالات "كورونا"، وتم عزلهما بشكل تام للحفاظ على سلامة الآخرين.

وأكدت أن خطة التعافي تتضمن تشغيل العديد من غرف العمليات خلال الفترة القادمة لتقليل أعداد مَن هم على قوائم الانتظار.

يشار إلى أن مجمع الملك فيصل يُعد أكبر منظومة صحية في الطائف؛ حيث يحتوي على 800 سرير منها 300 سرير في برج مستقل للنساء والولادة، ويحتوي المجمع على تجهيزات متطورة في جميع المجالات الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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