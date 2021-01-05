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طعن أمين شرطة وهرب.. التحريات تكشف هوية السائق المتهم بالقليوبية

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طعن أمين شرطة وهرب.. التحريات تكشف هوية السائق المتهم بالقليوبية طعن أمين شرطة وهرب.. التحريات تكشف هوية السائق المتهم بالقليوبية

مصراوي Masrawy

12:16 م الثلاثاء 05 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، التحريات للتوصل إلى هوية سائق توك توك، طعن أمين شرطة بمنطقة كفر الجزار في بنها، ولاذ بالفرار.

وكشفت التحريات أنه حال استيقاف أمين الشرطة، مركبة توك توك بدون لوحات، تشاجر قائد المركبة ويدعى "م.ع" 20 عامًا، وشهرته "اللمبي" عاطل، مقيم بكفر الجزار، دائرة المركز، ومعه اثنين آخرين، مع أمين الشرطة.

وخلال المشاجرة، أخرج المتهم "مطواة"، وطعن بها الشرطي، ولاذ بالفرار، بينما جرى نقل المصاب إلى المستشفى.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وسؤال المجني عليه حال استقرار حالته، وموافقة الأطباء على ذلك.

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