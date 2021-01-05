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رغم الشبورة.. 25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

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رغم الشبورة.. 25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد رغم الشبورة.. 25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:11 م الثلاثاء 05 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- القطاع الشمالي - أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، بلغ 25 سفينة، رغم الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها المحافظة.

وأشارت موانئ بورسعيد في بيان لها، إلى أنه جرى دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4، ومتواجد على الأرصفة 5، ومن المنتظر دخول 4، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 2، ومتواجد على الأرصفة واحدة حاويات و2 بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 2 حاويات.

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