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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية

مصراوي Masrawy

12:10 م الثلاثاء 05 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عددًا من المنشآت العامة والمديريات الخدمية ومخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في علاج المستجد.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، والدكتورة سمر محمد مصطفى مدير إدارة الدوائي، ومسئولي المتابعة الميدانية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

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