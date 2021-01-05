بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية

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أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عددًا من المنشآت العامة والمديريات الخدمية ومخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، والدكتورة سمر محمد مصطفى مدير إدارة التموين الدوائي، ومسئولي المتابعة الميدانية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.